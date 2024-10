Nations League e qualificazioni Mondiali, cosa serve per lo status di testa di serie? Italia vicina ai quarti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un trofeo da inseguire, ma anche molto di più. L’Italia di Luciano Spalletti è prima nel girone 2 di Lega A di Nations League con 10 punti, uno in più della Francia seconda e sei in più del Belgio terzo. Il regolamento prevede che le prime due di ciascun girone della Lega A si qualifichino ai quarti di finale. E da lì (gare di andata e ritorno a marzo) le 4 vincenti accederanno alla Final Four. Per il primo obiettivo – quello di un posto privilegiato in ottica qualificazioni Mondiali – basteranno però i quarti di finale, cioè basterà finire tra le prime due del girone. La Nations League infatti mette in palio anche il vantaggio di essere testa di serie alle European Qualifiers per la Coppa del Mondo 2026. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un trofeo da inseguire, ma anche molto di più. L’di Luciano Spalletti è prima nel girone 2 di Lega A dicon 10 punti, uno in più della Francia seconda e sei in più del Belgio terzo. Il regolamento prevede che le prime due di ciascun girone della Lega A si qualifichino aidi finale. E da lì (gare di andata e ritorno a marzo) le 4 vincenti accederanno alla Final Four. Per il primo obiettivo – quello di un posto privilegiato in ottica– basteranno però idi finale, cioè basterà finire tra le prime due del girone. Lainfatti mette in palio anche il vantaggio di esseredialle European Qualifiers per la Coppa del Mondo 2026.

