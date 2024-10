Così la Cassazione sconfessa la sentenza che assolse Berlusconi dalla corruzione dei testi. La tesi del tribunale di Milano ribaltata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il processo Ruby non finisce mai. A 14 anni dai fatti le ex Olgettine (cosiddette) restano ancora sul banco degli imputati e si celebrerà un nuovo appello per 22 persone, accusate di corruzione in atti giudiziari. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale di Milano nel febbraio 2023. Ci sono i presunti corrotti in qualità di testimoni (22), non c’è più il presunto corruttore, l’ex premier Silvio Berlusconi, anche lui assolto in primo grado come gli altri e poi morto il 12 giugno. La decisione della Suprema Corte non è solo un ribaltamento della sentenza di primo grado, ma rischia di essere una sconfessione della tesi in forza della quale il collegio presieduto da Marco Tremolada aveva orientato il processo. Ilfattoquotidiano.it - Così la Cassazione sconfessa la sentenza che assolse Berlusconi dalla corruzione dei testi. La tesi del tribunale di Milano ribaltata Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il processo Ruby non finisce mai. A 14 anni dai fatti le ex Olgettine (cosiddette) restano ancora sul banco degli imputati e si celebrerà un nuovo appello per 22 persone, accusate diin atti giudiziari. La Corte diha annullato ladi assoluzione pronunciata daldinel febbraio 2023. Ci sono i presunti corrotti in qualità dimoni (22), non c’è più il presunto corruttore, l’ex premier Silvio, anche lui assolto in primo grado come gli altri e poi morto il 12 giugno. La decisione della Suprema Corte non è solo un ribaltamento delladi primo grado, ma rischia di essere una sconfessione dellain forza della quale il collegio presieduto da Marco Tremolada aveva orientato il processo.

