Pizzette fantasma popcorn della strega e cocktail black magic | le tendenze per Halloween 2024

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dolcetto o scherzetto? Quest'anno,si fa più gustoso con un tocco salato. Mentre i classici dolci e caramelle spooky non mancano mai, la tendenza dell'anno vede un'esplosione di ricette salate mostruosamente appetitose. Dalleal, la tavola disi arricchisce di un (benvenuto) pizzico di sale. Gli snack diStreghe, zucche e fantasmi non sono più sufficienti a solleticare i più golosi. Quest'anno,si tinge di nuovi sapori e presenta scelte da brivido che vanno oltre i classici dolcetti. Per il, gli snack disi trasformano, le ricerche online lo confermano infatti: i piatti salati conquistano un posto d'onore sulle tavole di. Scopriamo insieme quali sono le novità più interessanti e come realizzarle in casa.