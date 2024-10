Venom: The Last Dance, Paulo Dybala protagonista per le strade di Roma della nuova anteprima (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo spot per il cinecomic Sony che scegliere il calciatore argentino della Roma come suo testimonial principale Sony Pictures ha diffuso in streaming un nuovo spot che anticipa l'arrivo di Venom: The Last Dance e nelle immagini vediamo Paulo Dybala aggirarsi per le strade di Roma consapevole di nascondere un segreto. Il campione argentino e la sua "Dybala Mask", la celebre esultanza che il calciatore esibisce in occasione di un gol, sono i protagonisti d'eccezione di uno spot nel quale Dybala si trasforma in Venom. Come il giornalista Eddie Brock, interpretato dal candidato da Tom Hardy, anche Paulo Dybala indossa una maschera. "Ho sempre amato l'universo Marvel, sono sempre stato un grande appassionato ed essere stato scelto Movieplayer.it - Venom: The Last Dance, Paulo Dybala protagonista per le strade di Roma della nuova anteprima Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo spot per il cinecomic Sony che scegliere il calciatore argentinocome suo testimonial principale Sony Pictures ha diffuso in streaming un nuovo spot che anticipa l'arrivo di: Thee nelle immagini vediamoaggirarsi per lediconsapevole di nascondere un segreto. Il campione argentino e la sua "Mask", la celebre esultanza che il calciatore esibisce in occasione di un gol, sono i protagonisti d'eccezione di uno spot nel qualesi trasforma in. Come il giornalista Eddie Brock, interpretato dal candidato da Tom Hardy, ancheindossa una maschera. "Ho sempre amato l'universo Marvel, sono sempre stato un grande appassionato ed essere stato scelto

