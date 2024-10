Uomini e Donne, Manuel Maura svela quante volte ha tradito Francesca Sorrentino: le nuove rivelazioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Manuel Maura, ex fidanzato dell’attuale tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino, ha parlato apertamente dei tradimenti avvenuti durante la loro relazione. Durante una sessione di domande sui social, Manuel ha chiarito di aver tradito Francesca una sola volta all’inizio del loro rapporto. In seguito, ha incontrato altre ragazze, ma ha precisato che in quei momenti lui e Francesca si erano già lasciati, quindi non stavano più insieme. Le sue dichiarazioni hanno suscitato molta curiosità, sollevando nuove riflessioni sul passato della coppia. Gossip Uomini e Donne: Manuel Maura confessa il tradimento Durante una recente sessione di domande sui social, Manuel Maura ha rivelato che il tradimento con Francesca Sorrentino è avvenuto una sola volta, all’inizio della loro relazione. “Questa è una domanda a cui ho sempre risposto. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Manuel Maura svela quante volte ha tradito Francesca Sorrentino: le nuove rivelazioni Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), ex fidanzato dell’attuale tronista di, ha parlato apertamente dei tradimenti avvenuti durante la loro relazione. Durante una sessione di domande sui social,ha chiarito di averuna sola volta all’inizio del loro rapporto. In seguito, ha incontrato altre ragazze, ma ha precisato che in quei momenti lui esi erano già lasciati, quindi non stavano più insieme. Le sue dichiarazioni hanno suscitato molta curiosità, sollevandoriflessioni sul passato della coppia. Gossipconfessa il tradimento Durante una recente sessione di domande sui social,ha rivelato che il tradimento conè avvenuto una sola volta, all’inizio della loro relazione. “Questa è una domanda a cui ho sempre risposto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Per vedere la puntata di oggi di Uomini e Donne, il primo passaggio sarà collegarsi al sito mediasetinfinity. In assenza di questo, si potrà procedere facilmente ad una rapida iscrizione guidata. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. Si tratta di Witty TV, che presenta una vasta scelta di contenuti tratti proprio dai programmi di punta della ... (Tutto.tv)

Uomini e Donne - lo sfogo di una ex tronista : “Tutti mi danno della raccomandata” - . Recentemente intervistata a La Volta Buona,programma condotto da Caterina Balivo, una storica ex protagonista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sulla sua carriera. it. Si tratta di Flora Canto, ex volto del Trono Classico. mi danno della raccomandata” – Nei giorni. (Dailynews24.it)

Uomini e Donne : commenti a caldo (11/10/2024) - Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo Uomini e Donne: commenti a caldo (11/10/2024) proviene da Isa e Chia. . (Isaechia.it)