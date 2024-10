"La cultura sia volano dell'economia della Tuscia": a palazzo dei Priori si discute di turismo e strategie per il futuro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il festival economia della cultura ha preso il via questa mattina a Viterbo, a palazzo dei Priori, e proseguirà per tutto il weekend. L’evento, organizzato dal Bic Lazio, terminerà il prossimo fine settimana a Zagarolo. Al centro delle discussioni, la cultura come motore di sviluppo economico e Viterbotoday.it - "La cultura sia volano dell'economia della Tuscia": a palazzo dei Priori si discute di turismo e strategie per il futuro Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il festivalha preso il via questa mattina a Viterbo, adei, e proseguirà per tutto il weekend. L’evento, organizzato dal Bic Lazio, terminerà il prossimo fine settimana a Zagarolo. Al centroe discussioni, lacome motore di sviluppo economico e

L’appello di Toni Servillo : “Il patrimonio che tira l’economia del nostro Paese e lo fa risplendere è la cultura. Non investire significa rinunciare al risveglio civile” - "Il patrimonio che tira l'economia del nostro Paese e lo fa risplendere è la cultura", afferma l'attore. L'articolo L’appello di Toni Servillo: “Il patrimonio che tira l’economia del nostro Paese e lo fa risplendere è la cultura. In un'intervista rilasciata a La Stampa, Toni Servillo lancia un appello accorato per la cultura italiana. (Orizzontescuola.it)

Arte e spettacolo al Festival Nazionale dell’Economia Civile. Spanò (MUS.E-Federcasse) : «La cultura è un diritto» - Nel panel dal titolo “La cultura come strumento di partecipazione e inclusione” si è parlato di come la cultura può fornire un grande contributo al benessere delle persone e allo sviluppo delle Comunità se è capace di individuare e sperimentare nuovi modelli di partecipazione e produzione culturale. (Sbircialanotizia.it)

Arte e spettacolo al Festival Nazionale dell'Economia Civile. Spanò (MUS.E-Federcasse) : «La cultura è un diritto» - “L'Economia Civile a teatro. Il risultato lo vediamo oggi, con il nostro ceto medio che soffre, perché non ha più accesso a un livello culturale intermedio, problema a cui ancora non si trova risposta». https://www. Spazio poi alla musica con il suo linguaggio universale. Il FNEC è promosso da Federcasse (l'Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse ... (Liberoquotidiano.it)