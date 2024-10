“Barriere di protezione criminali, organizzazione incompetente”: la denuncia del padre di Luca Salvadori dopo la morte del pilota (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Non sono il papà che cerca a tutti i costi il colpevole per la morte del figlio, ma il tema deve essere portato avanti“. A parlare è Maurizio Salvadori, padre di Luca pilota 32enne scomparso lo scorso 14 settembre a causa delle gravi ferite riportate dopo l’incidente fatale a Frohburg in Sassonia, durante la tappa tedesca della storica International Road Racing Championship (IRRC). “Mi sento in imbarazzo a invadere quello che era e che rimane il campo di Luca”. Maurizio ha condiviso sul canale YouTube del figlio i propri pensieri: i primi dopo la scomparsa di Luca. “Sono abituato a lavorare dietro le quinte, ho deciso di parlare perché mi sento in dovere di ringraziare tutti voi per la partecipazione che Luca ha ricevuto e per le migliaia di messaggi (tra cui quelli di Guido Meda e Pecco Bagnaia), la maggior parte di sconosciuti, che sono arrivati e che sono stati di conforto. Ilfattoquotidiano.it - “Barriere di protezione criminali, organizzazione incompetente”: la denuncia del padre di Luca Salvadori dopo la morte del pilota Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Non sono il papà che cerca a tutti i costi il colpevole per ladel figlio, ma il tema deve essere portato avanti“. A parlare è Mauriziodi32enne scomparso lo scorso 14 settembre a causa delle gravi ferite riportatel’incidente fatale a Frohburg in Sassonia, durante la tappa tedesca della storica International Road Racing Championship (IRRC). “Mi sento in imbarazzo a invadere quello che era e che rimane il campo di”. Maurizio ha condiviso sul canale YouTube del figlio i propri pensieri: i primila scomparsa di. “Sono abituato a lavorare dietro le quinte, ho deciso di parlare perché mi sento in dovere di ringraziare tutti voi per la partecipazione cheha ricevuto e per le migliaia di messaggi (tra cui quelli di Guido Meda e Pecco Bagnaia), la maggior parte di sconosciuti, che sono arrivati e che sono stati di conforto.

