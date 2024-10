VIDEO / Nadal si ritira così: il toccante video d’addio del campione spagnolo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafa Nadal saluta il tennis giocato, e lo fa con un video - distribuito sui propri canali social - che difficilmente non vi strapperà una lacrima Golssip.it - VIDEO / Nadal si ritira così: il toccante video d’addio del campione spagnolo Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafasaluta il tennis giocato, e lo fa con un- distribuito sui propri canali social - che difficilmente non vi strapperà una lacrima

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nadal si ritira a 38 anni. Elogio di un campione umile che ha scritto la storia del tennis (video) - Più volte numero uno del mondo, un primato in coabitazione con gli altri due fuoriclasse con i quali ha formato una triade perfetta. Con lui un punto non sembrava mai finito. Ora che a 38 anni ha detto finalmente basta Rafa Nadal può tranquillamente uscire dalla cronaca per entrare nella leggenda. (Secoloditalia.it)

La fine di un'era : Rafa Nadal si ritira dal tennis. Chiuderà con la Coppa Davis : “Ultimi anni molto difficili” VIDEO - A 38 anni Rafael Nadal annuncia la fine della sua carriera, in un lungo video postato sui suoi canali social. . Non riuscivo a giocare senza limitazioni», ha spiegato lo spagnolo. . Mi ritiro dal tennis professionistico». Lo spagnolo, vincitore di 14 Roland Garros, quattro Us Open, due Wimbledon e due Australian Open, ha compiuto. (Gazzettadelsud.it)

Nadal annuncia il ritiro dal tennis : “Era il momento di fermarsi” – Video - The post Nadal annuncia il ritiro dal tennis: “Era il momento di fermarsi” – Video appeared first on seriea24. “Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere. E ancora: “Sono molto felice che il mio ultimo torneo sarà la fase finale della Coppa Davis nel mio Paese. Il campione spagnolo lo ha annunciato in un video pubblicato sui propri profili social sottolineando che ... (Seriea24.it)