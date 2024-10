Nations League: Italia-Belgio 2-2 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia-Belgio 2-2 (2-1) nella terza giornata della fase a gironi della Nations League. A segno per gli azzurri Cambiaso (1') e Retegui (24'). In gol per i belgi De Cuyper (42') e Trossard (61') . Espulso Pellegrini sul finire del primo tempo per un brutto fallo su Theate. Quotidiano.net - Nations League: Italia-Belgio 2-2 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)2-2 (2-1) nella terza giornata della fase a gironi della. A segno per gli azzurri Cambiaso (1') e Retegui (24'). In gol per i belgi De Cuyper (42') e Trossard (61') . Espulso Pellegrini sul finire del primo tempo per un brutto fallo su Theate.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nations League 2024/2025 - risultati e classifiche - Nel mezzo la fase a gironi (con la suddivisione nelle quattro leghe) che decreterà le qualificate alla Final Four. . L’Italia punta ad esserci, ma deve fare i conti con Belgio, Francia e Israele, le avversarie nel girone A2. Sheydaev, 65? Isak, 71? Isak, 80? Gyokeres, 82? Dadasov) C1 Estonia – Slovacchia 0-1 (70? Suslov) C3 Bielorussia – Bulgaria 0-0 C3 Irlanda del Nord – Lussemburgo 2-0 (11? ... (Sportface.it)

Nations League - Italia-Belgio 2-2 : De Cuyper e Trossard rispondono a Cambiaso e Retegui -  . L’Italia pareggia 2-2 contro il Belgio nella gara valida per la terza giornata di Nations League. All’Olimpico di Roma, Azzuri in vantaggio con Cambiaso al 1’e raddoppio di Retegui. De Cuyper accorcia le distanze al 42? su calcio di punizione dopo il cartellino rosso di Pellegrini espulso per una entrata pericolosa su Theate. (Lapresse.it)

LIVE Italia-Belgio 2-2 - Nations League calcio in DIRETTA : non bastano le reti di Cambiaso e Retegui - finisce in pareggio - 35? Cambiaso protegge perfettamente su Trossard. 41? Gol di De Cuyper su punizione, Italia-Belgio 2-1. Calcio d’inizio alle ore 20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22. Tedesco. 74? Lukebakio dalla distanza manda alto. 92? Ultimi assalti del Belgio. 20. 80? Fuori Retegui e Tonali, dentro Raspadori e Pisilli nell’Italia. (Oasport.it)