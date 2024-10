Calciomercato.it - Ibrahimovic lo porta gratis al Milan: Inter battuta di nuovo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Stando alle ultime indiscrezioni sulpotrebbe essere decisivo per un rinforzo a zero dalla Premier. Ecco tutti i dettagli Questione allenatore a parte, con Fonseca diin bilico, anche ilsi sta già muovendo in vista della prossima stagione. Nella corsa a Jonathan David potremmo iscrivere pure i rossoneri, considerato aello c’è più di un estimatore del canadese del Lille in scadenza a giugno. Zlatan, Senior Advisor di Red Bird (LaPresse) – calciomercato.itA proposito di possibili colpi a zero da parte dei rossoneri, ‘live.it’ lancia la candidatura di un connazionale di Zlatan, il cui peso all’no del club potrebbe persino aumentare col passare dei mesi. Specie in ambito calciomercato, dove in realtà lo svedese ha già recitato un ruolo imnte se non decisivo, vedi l’operazione Morata.