Drammatico incidente all'alba: ciclista viene investito e perde la vita (Di giovedì 10 ottobre 2024) Drammatico incidente stradale all'alba di giovedì nella Bassa veronese. Intorno alle 6.30 un ciclista è stato investito da un'auto mentre percorreva il tratto di strada provinciale 7, denominato via Padana Nuova, nel Comune di Arcole. Un impatto che non avrebbe lasciato scampo alla persona che Veronasera.it - Drammatico incidente all'alba: ciclista viene investito e perde la vita Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)stradale all'di giovedì nella Bassa veronese. Intorno alle 6.30 unè statoda un'auto mentre percorreva il tratto di strada provinciale 7, denominato via Padana Nuova, nel Comune di Arcole. Un impatto che non avrebbe lasciato scampo alla persona che

Aveva solo 17 anni Edoardo - morto in un tragico incidente stradale a bordo del suo scooter. Sui social il ricordo straziante degli amici. Il drammatico schianto lunedì in zona Ostiense - a Roma - Questa sua positività è ciò che rimarrà nel cuore di chi lo conosceva e gli voleva bene. “Mi mancherai per sempre”, scrive un amico, mentre altri riflettono sulla fragilità della vita: “Pensare che poche ore prima eravamo insieme, com’è imprevedibile la vita”. Un dolore che colpisce tutti Tra i messaggi di cordoglio si percepisce un senso di smarrimento per una vita interrotta ... (Dayitalianews.com)

Coinvolto in un drammatico incidente sabato notte lungo la Migliara 53 : non ce l’ha fatta nonno Norberto. Aveva 75 anni - Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti al momento dell’impatto, l’autocarro procedeva a velocità sostenuta. Vista la gravità delle condizioni dei due cacciatori, è stato richiesto anche l’intervento di un’eliambulanza. La Panda si era appena immessa sulla strada principale, provenendo da una traversa di via Lungo Ufente, quando è avvenuto l’urto. (Dayitalianews.com)

“Non è giusto”. Drammatico incidente - Fabio muore davanti al papà nel giorno del suo 50esimo compleanno - Filippo Turetta, la scoperta choc mentre lui è in carcere: ecco le immagini L'articolo “Non è giusto”. “Agghiacciante”. . Una tragedia nella tragedia. Una tragedia assurda che ha lasciato sgomenta un’intera comunità. È morto Sammy Basso, malato di progeria è stato simbolo di forza e coraggio La tragedia proprio il giorno del compleanno del papà Secondo le prime ricostruzioni Fabio ... (Caffeinamagazine.it)