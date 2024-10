Festa a sorpresa per Marcello Lippi: presenti gli azzurri campioni del mondo 2006 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Viareggio,Grand hotel Principe di Piemonte, è andata in scena una Festa a sorpresa per Marcello Lippi, che ha visto la presenza di tutti gli azzurri campioni del mondo nel 2006 in Germania. Alla reunion, capitanata proprio dall’ex CT viareggino, hanno partecipato: Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Rino Gattuso, Simone Barone, Andrea Pirlo, Luca Toni, Daniele De Rossi, Gigi Buffon, Alberto Gilardino, Cristian Zaccardo, Simone Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Marco Amelia. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Viareggio,Grand hotel Principe di Piemonte, è andata in scena unaper, che ha visto la presenza di tutti glidelnelin Germania. Alla reunion, capitanata proprio dall’ex CT viareggino, hanno partecipato: Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Rino Gattuso, Simone Barone, Andrea Pirlo, Luca Toni, Daniele De Rossi, Gigi Buffon, Alberto Gilardino, Cristian Zaccardo, Simone Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Marco Amelia.

