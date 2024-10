Calciomercato Bologna, Beukema firmerà per quella big. Trovato già il nuovo sostituto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Calciomercato Bologna, Beukema pronto a dire addio ai rossoblu. Ecco chi potrebbe essere il sostituto in casa emiliana Il Calciomercato Bologna sta vedendo i rossoblu progettare quelle che saranno le prossime operazioni sia in entrata che in uscita: soprattutto per quanto concerne il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da TuttoBolognaweb, la Juve vuole a tutti i costi Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, Beukema firmerà per quella big. Trovato già il nuovo sostituto Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)pronto a dire addio ai rossoblu. Ecco chi potrebbe essere ilin casa emiliana Ilsta vedendo i rossoblu progettare quelle che saranno le prossime operazioni sia in entrata che in uscita: soprattutto per quanto concerne il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Tuttoweb, la Juve vuole a tutti i costi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato.com – Al Monza basta un tempo : 3-1 al Brescia - sfiderà il Bologna agli ottavi di Coppa Italia|Altri campionati Italia - 4? Traversa del Monza: Caprari mette in mezzo da calcio di punizione, Caldirola anticipa Andrenacci ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. L’incrocio tutto lombardo contro le rondinelle viene chiuso già nei primissimi minuti, con Kyriakopoulos e Pessina a segno nei primi dieci minuti abbondanti; il punto esclamativo lo mette Caprari su rigore guadagnato da Maric, ma gran primo tempo ... (Justcalcio.com)

Calciomercato Bologna - PROBLEMI a centrocampo. Ecco cosa serve ai rossoblu - Secondo quanto riportato da […]. Calciomercato Bologna, per la prossima sessione di mercato serve assolutamente un giocatore per far rifiatare Remo Freuler Il Bologna ha cominciato con un ritmo abbastanza alterno, ma dall’altra parte si sta cercando di capire cosa sistemare anche in vista della prossima sessione di calciomercato invernale, soprattutto dopo i primi bilanci rossoblu. (Calcionews24.com)

Calciomercato : CHI ha incassato di più e chi ha speso tantissimo? Comanda la Premier - ma ci sono NOVITA’. I sorprendenti numeri di NAPOLI - BOLOGNA e SASSUOLO - Calciomercato: CHI ha incassato di più e chi ha speso tantissimo? Comanda la Premier, ma ci sono SORPRESE: i numeri completi A calciomercato finito, fatte salve eventuali operazioni in direzione Arabia Saudita che sono ancora possibili, chi è che ha speso di più e chi invece ha incassato maggiormente? Quali sono i club che nel […]. (Calcionews24.com)