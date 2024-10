Conferenza stampa III Edizione dell’AI&VR FESTIVAL mercoledì 9 ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) In occasione della presentazione della III Edizione dell’AI&VR FESTIVAL – Multiverse World, è stata indetta una Conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 9 ottobre alle ore 14:00 a Torino, presso la Sala delle Colonne del Comune. Nel corso della Conferenza stampa, verrà presentato il programma completo e tutti i prestigiosi ospiti della nuova Edizione dell’AI & VR FESTIVAL – Multiverse World che si svolgerà lunedì 21 (cerimonia di opening dalle ore 19:30 alle 22:00, partecipazione solo previo accredito) e martedì 22 ottobre (dalle ore 8:30 alle 17:30, partecipazione solo previo accredito) al Museo Nazionale del Cinema di Torino (Via Montebello 20). Romadailynews.it - Conferenza stampa III Edizione dell’AI&VR FESTIVAL mercoledì 9 ottobre Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In occasione della presentazione della IIIdell’AI&VR– Multiverse World, è stata indetta unache si svolgeràalle ore 14:00 a Torino, presso la Sala delle Colonne del Comune. Nel corso della, verrà presentato il programma completo e tutti i prestigiosi ospiti della nuovadell’AI & VR– Multiverse World che si svolgerà lunedì 21 (cerimonia di opening dalle ore 19:30 alle 22:00, partecipazione solo previo accredito) e martedì 22(dalle ore 8:30 alle 17:30, partecipazione solo previo accredito) al Museo Nazionale del Cinema di Torino (Via Montebello 20).

Nazionale - Pisilli e Maldini in conferenza stampa : “Un onore essere qui” - Possibile un ritorno al Milan? “Non ci sto pensando, tutto è possibile ma penso a fare bene e poi si vedrà alla fine dell’anno”. Le parole del mister nei miei confronti mi fanno molto piacere. The post Nazionale, Pisilli e Maldini in conferenza stampa: “Un onore essere qui” appeared first on ... (Sportface.it)

JUVENTUS – Motta parla a DAZN e in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari - Alla fine, con il rigore, hanno raggiunto il pareggio, e poi l’espulsione ha complicato ulteriormente le cose. . Thiago Motta a DAZN: “Abbiamo gestito il gioco, non è positivo, dobbiamo continuare ad attaccare” Motta si è pronunciato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 1-1 in casa ... (Terzotemponapoli.com)

JUVENTUS – Motta parla a DAZN e in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari - Dobbiamo verificare come sta“. . Così si fa questo lavoro. ” Motta sul goal fallito da Vlahovic “Il gol fallito da Vlahovic? Succede e succederà, ma ci sono tante altre cose che vanno fatte meglio per continuare a crescere”. Siamo partiti con un goal, che ci avrebbe permesso di procedere con ... (Terzotemponapoli.com)