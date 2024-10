Campagne vaccinali al via: farmacie padovane alleate del sistema sanitario regionale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al via le Campagne vaccinali anti-Covid e antinfluenzale, con le farmacie di Federfarma Veneto subito pronte a confermare il proprio impegno al fianco del sistema sanitario regionale. Oggi, lunedì 7 ottobre, prenderanno avvio in Veneto le Campagne vaccinali stagionali e nelle farmacie aderenti la Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al via leanti-Covid e antinfluenzale, con ledi Federfarma Veneto subito pronte a confermare il proprio impegno al fianco del. Oggi, lunedì 7 ottobre, prenderanno avvio in Veneto lestagionali e nelleaderenti la

