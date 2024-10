Ascolti tv domenica 6 ottobre: Cento, La rosa della vendetta, Presadiretta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ascolti tv domenica 6 ottobre 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 6 ottobre 2024? Su Rai 1 è andato in onda Cento. Su Rai 3 Presadiretta. Su Rete 4 zona bianca. Su Canale 5 La rosa della vendetta. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv domenica 6 ottobre 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)tv2024: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2024? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 3. Su Rete 4 zona bianca. Su Canale 5 La. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Tpi.it - Ascolti tv domenica 6 ottobre: Cento, La rosa della vendetta, Presadiretta

La Rosa della Vendetta: anticipazioni tredicesima puntata di domenica 13 ottobre 2024 - Si chiude in camera con Mert e, mentre si fa consolare, gli rivela di essere figlia di Zafer. Ma prima di andar via, sfoga la sua rabbia anche su Gulcemal. Benché ferito, Gülcemal soccorre Deva e la porta al sicuro nel rifugio di caccia della sua proprietà e le mette a posto la caviglia, ... (Leggi la notizia)

Talleres Cordoba-Belgrano de Cordoba (domenica 06 ottobre 2024 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Al Mario Alberto Kempes di Cordoba per la Diciassettesima Giornata della Liga Profesional, va in scena il Clasico Cordobes tra i padroni di casa del Talleres Cordoba e rivali cittadini del Belgrano de Cordoba. Grazie ai dieci punti raccolti nelle ultime quattro giornate, il Matador è tornato in ... (Leggi la notizia)

MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni delle 20.30 di domenica 6 ottobre - Se si vuole giocare per più concorsi consecutivi, si può fare selezionando la quantità di abbonamenti che si desidera prima di completare l’acquisto: per la giocata singola fino a 20 concorsi in abbonamento, per le giocate sistemistiche e per le giocate plurime fino a 5 concorsi in abbonamento. ... (Leggi la notizia)