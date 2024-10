La verità di Camila Giorgi: “Già da anni volevo abbandonare il tennis. Non sono sparita” (Di domenica 6 ottobre 2024) “Io irraggiungibile? E’ la versione che hanno raccontato, mi è dispiaciuto. Non sono sparita, avevo avvisato la Wta, io avevo detto che volevo fare un annuncio a Parigi, era tutto organizzato. Però è uscito fuori tutto quando hanno visto la lista antidoping, non c’ero più e i fan dicevano che ero sparita. Mi hanno sempre chiamato l’enigmatica del resto”. Inizia così l’intervista a Verissimo di Camila Giorgi, che una volta per tutte prova a fare luce sulla vicenda mediatica e anche giudiziaria sul suo addio al tennis: “Da anni volevo abbandonare il tennis e fare un’altra vita. E’ molto impegnativo, già per un paio di volte non avevo giocato per mesi, poi mi era tornata la voglia. Una mattina di maggio mi sono svegliata e ho detto ‘Basta’. Mio padre mi aveva sempre supportato in tutte le scelte, è sempre stata una persona incredibile. (Di domenica 6 ottobre 2024) “Io irraggiungibile? E’ la versione che hanno raccontato, mi è dispiaciuto. Non, avevo avvisato la Wta, io avevo detto chefare un annuncio a Parigi, era tutto organizzato. Però è uscito fuori tutto quando hanno visto la lista antidoping, non c’ero più e i fan dicevano che ero. Mi hanno sempre chiamato l’enigmatica del resto”. Inizia così l’intervista a Verissimo di, che una volta per tutte prova a fare luce sulla vicenda mediatica e anche giudiziaria sul suo addio al: “Daile fare un’altra vita. E’ molto impegnativo, già per un paio di volte non avevo giocato per mesi, poi mi era tornata la voglia. Una mattina di maggio misvegliata e ho detto ‘Basta’. Mio padre mi aveva sempre supportato in tutte le scelte, è sempre stata una persona incredibile. (Sportface)

