Il Papa annuncia 21 nuovi cardinali | 4 italiani il più vecchio ha 99 anni Dall’Iran all’Indonesia c’è anche un maratoneta

(Di domenica 6 ottobre 2024) La Chiesa avrà ventuno. Ilall’Angelus hato che l’8 dicembre si terrà un Concistoro per la creazione dei, che arrivano da tutte le parti del mondo. Mykola Bychok, ucraino greco-cattolico e vescovo in Australia, con i suoi 44è il più giovane tra i nomita daFrancesco. Il più anziano è il Nunzio mons. Angelo Acerbi che ha 99e che come tutti gli ultraottantenni non è elettore al Conclave. Gliin totale sono 4: ci sono Roberto Repole, arcivescovo di Torino, padre Fabio Baggio e Baldassarre Reina, “da oggi vicario generale della diocesi di Roma”, hato Bergoglio. Da notare – tra le scelte forti del Pontefice – quella di mons. Dominique Joseph Mathieu, Arcivescovo di Teheran Ispahan (Iran). (Ilfattoquotidiano)