Covid e influenza si parte domani Vaccini dai medici di famiglia Le regole per fragili e over 60

(Di domenica 6 ottobre 2024)ufficialmente dala campagna vaccinale doppia: quella contro l’e quella contro il-19. Tutti potranno richiederle entrambe sia all’ambulatorio del proprio medico dio dal pediatra per i minori. Già attive anche le prenotazioni attraverso il portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it: da qui si viene indirizzati su uno dei centri Asl dove vengono effettuate le inoculazioni. Per gli60 anni è possibile anche richiedere di vaccinarsi in una delle farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna. (Lanazione)