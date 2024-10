A Roma orsi peluche per chiedere liberazione ostaggi israeliani (Di domenica 6 ottobre 2024) Numerosi orsi di peluche bendati, con indosso una maglietta con la foto e il nome di un ostaggio, sono comparsi questa mattina nel centro di Roma. I peluche sono stati legati simbolicamente con delle catene in piazza del Popolo, il Pincio, il Colosseo, l'Arco di Tito e altre aree simboliche della città . L'iniziativa è stata lanciata dagli studenti ebrei alla vigilia del primo anniversario della strage del 7 ottobre compiuta da Hamas. "Gli orsi - spiegano - rappresentano l'umanità e la fragilità di coloro che attendono ancora di essere liberati e rendere chiaro che l'anniversario del 7 ottobre non debba essere solo una data, ma un richiamo collettivo all'azione". (Di domenica 6 ottobre 2024) Numerosidibendati, con indosso una maglietta con la foto e il nome di uno, sono comparsi questa mattina nel centro di. Isono stati legati simbolicamente con delle catene in piazza del Popolo, il Pincio, il Colosseo, l'Arco di Tito e altre aree simboliche della città . L'iniziativa è stata lanciata dagli studenti ebrei alla vigilia del primo anniversario della strage del 7 ottobre compiuta da Hamas. "Gli- spiegano - rappresentano l'umanità e la fragilità di coloro che attendono ancora di essere liberati e rendere chiaro che l'anniversario del 7 ottobre non debba essere solo una data, ma un richiamo collettivo all'azione". (Quotidiano)

