WWE | Possibile spoiler sul futuro logo di RAW su Netflix

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 5 ottobre 2024) La stagione dei cambiamenti in WWE è appena iniziata: siamo partiti con l’approdo di SmackDown su USA Network e l’addio a FOX dopo 5 anni, passando per il passaggio di NXT su CW. Entrambi gli show hanno subito dei restyling piuttosto massicci ed entrambi hanno visto cambiare i propri loghi e le proprie musiche. Una sorte simile potrebbe toccare anche a Monday Night RAW, show di punta della WWE, che dal prossimo gennaio sarà in esclusiva su. I primi cambiamenti per RAW arriveranno già dal prossimo episodio, visto che lo show vedrà la sua durata ridotta a due ore (non più tre), ma una volta passato su, potrebbe ricevere anch’esso un restyling.