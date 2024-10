WWE | Rivelate le condizioni imposte alle arene per ostacolare la concorrenza

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nuovi dettagli sulle pratiche commerciali della WWE sono emersi recentemente. Nel gennaio 2023, la WWE ha accolto 43.000 persone all’Alamodome per la Royal Rumble. In seguito, è stato rivelato che la città di San Antonio, in Texas, aveva pagato 575.000 dollari per ospitare l’evento. Questa informazione, una volta resa pubblica, è diventata oggetto di una causa legale. Si sosteneva che i dettagli dell’accordo fossero segreti commerciali e che la loro divulgazione potesse compromettere le possibilità future della città di ospitare eventi simili. L’addendum rivelatore Dopo il ritiro della causa, Brandon Thurston di Wrestlenomics ha condiviso un addendum di 3 pagine precedentemente non pubblicato.