Ciclismo | domenica il Giro delle Valli Aretine juniores

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Rigutino (Arezzo), 4 ottobre 2024 – Per ilc’è un altro. Dopo quello per Elite e Under 23 dello scorso luglio,6 ottobre è in programma a Rigutino di Arezzo quello per, che chiuderà la stagione per questa categoria in provincia di Arezzo. E per la competizione valida per il 19° Trofeo Butintoro-Trofeo Mario Giaccherini, organizzata dal Comitato Sportivo Città di Arezzo e degli sportivi rigutinesi, non manca il successo di adesioni. La partenza alle 13,30, poi Olmo, Pieve al Toppo, Tegoleto, ancora Pieve al Toppo, Montagnano, Frassineto, Rigutino, Vitiano, Castiglion Fiorentino, Camucia, la suggestiva ascesa a Cortona (passaggio ore 14,45) seguita dalla ripida discesa verso Ossaia, Camucia, Castiglion Fiorentino salendo nella parte alta.