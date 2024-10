Fra Conference League e futuro Prima notte degli esami | Fiorentina obbligata alla svolta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 –di coppa a Firenze.di. Magari non esattamente un palcoscenico che promette fuochi d’artificio e spettacolo da tutto esaurito, ma la sfida che riaccende l’Europa della, quella appunto contro The New Saints, raccoglie efine racconterà significati molto più elevati rispetto al risultato finale. Ci sono due o tre cose (magari anche quattro, ma non esageriamo) in casa viola che vale la pena di rimettere a posto e che il match tenue, non complicato, del debutto inpuò spingere nella direzione giusta. Certo, già ieri, Pdino, nella conferenza stampa Uefa che anticipa il match, ha provato a riportare la barra dritta (vedi il commento alle parole di Kouane nel dopo-Empoli), ma è dal campo e sul campo che ladeve rispondere ai dubbi-perplessità messi in fila in questo inizio di stagione.