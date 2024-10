Il Napoli ha blindato il gioiello arrivata la firma sul contratto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) In queste ore èlasul: ilha deciso di blindare un gioiellino delle giovanili azzurre. Nell’idea delper il futuro c’è sicuramente la necessità di andare a lavorare sui giovani, costruendo tra le proprie mura quella che potrà rappresentare la struttura per il futuro. E cosi dal mercato si cerca sempre di lavorare su giocatori che possano rappresentare un valore nel lungo periodo, ma da qui ai prossimi anni ci sarà sempre più la necessità di guardare in casa propria, crescere i propri talenti e plasmarli in modo da renderli pronto al calcio dei grandi.