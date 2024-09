In Francia si chiedono | dov’è il famoso De Zerbi ball? Rmc Sport | Il bel gioco a volte non si concretizza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il Marsiglia ha perso la sua prima partita stagionale ieri contro lo Strasburgo 1-0; si allontana quindi dalla vetta della Ligue 1 dove ci sono Psg e Monaco. La squadra di Roberto Denon è parsa al massimo della forma, complici anche le tante assenze per infortunio o squalifica. Il “De” nominato dagli inglesi non si vede ancora a Marsiglia A Brighton lo scorso anno si parlava del “De”: tanti tocchi per arrivare nell’area di rigore avversaria e costruzione dal basso. Secondo quanto scrive Rmc, questa tattica non si è ancora vista in: Ci sono diversi limiti nella squadra di De; il tecnico, infatti, pare non sia ancora riuscito a imporre le sue tattiche ai giocatori. Non è che il Marsiglia non sia una buona squadra, ma si sono fatti fregare perché non sono riusciti a mantenere il livello dialto per tutta la partita.