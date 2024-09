Probabili formazioni Roma-Venezia | sesta giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 29 settembre nella cornice dello stadio Olimpico, dove i giallorossi cercheranno la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella ottenuta contro l’Udinese. Per Ivan Juric c’è voglia di scalare la classifica. Di fronte ildell’ex Eusebio Di Francesco. Morale alle stelle per i lagunari che nell’ultimo turno hanno superato per 2-0 il Genoa di Alberto Gilardino. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte dei due allenatori per questa partita. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.– Da valutare Pellegrini, Dybala e Le Fee. Se il capitano non dovesse farcela, è pronto Baldanzi. Pisilli cerca conferme, ma Kone scalpita. In difesa Hermoso cercano posto, ma potrebbe giocare in Europa con l’Elfsborg.