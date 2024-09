Abbiamo dimostrato tanta forza Ma qualche errore era di troppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Iniziare il campionato con il piede giusto è la cosa migliore che possa fare un gruppo rinnovato. E’ questa la sintesi del pensiero di Luca Banchi al termine della gara di Trapani. "E’ stata una vittoria importantissima – spiega il coach della Virtus – anche per il modo in cui è arrivata.avuto 15’ di grande qualità nel primo tempo ediche ha dato fiducia e inerzia a una Trapani forte e ben assemblata., però,di avere, nel modo in cui l’vinta. Il campionato non sarà un duopolio, lo scorso annovinto la regular season con 8 sconfitte. Chi fa l’Europa spende tanto in viaggi, infortuni, e una squadra come Trapani è già pronta a provarci. E’ stata comunque una buona settimana di lavoro, siamo riusciti a dare spezzoni di allenamento a Cordinier e a Grazulis che è ancora molto lontano da una buona condizione".