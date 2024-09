Stadio Maradona Abodi lancia l’allarme | Ho incontrato De Lautentiis Ecco cosa gli ho detto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 28 settembre 2024) Il ministroè tornato sul temae ha rivelato di aver parlato con Aurelio De Laurentiisndo un allarme per i tifosi La questioneresta irrisolta e sullo sfondo non si vedono chiari di luna. Meno di un mese fa, in occasione dell’evento legato alla partnership con Sorgesana, Aurelio De Lauentiis aveva condiviso il suo piano per unomoderno e un nuovo centro sportivo. Questi due degli obiettivi principali dopo un ventennio di presidenza del Napoli, ma di difficilissima realizzazione. Non tutto dipende, chiaramente, dal patron partenopeo e questo complica di molto i piani. Serve accelerare i tempi e di questo ADL ne è assolutamente consapevole. Bisogna, però, convincere Gaetano Manfredi e soprattutto il Consiglio Comunale, che sarebbe contrario alla vendita delloal presidente.