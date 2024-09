Maggie Smith da Harry Potter a Downton Abbey | i migliori film

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) La morte dia 89 anni lascia un enorme vuoto nel cinema e nel teatro internazionali. Con le sue performance ha incantato generazioni di spettatori e ottenuto il riconoscimento della critica aggiudicandosi i più importanti premi della recitazione: in carriera ha messo in bacheca due Oscar, tre Golden Globes, quattro Emmy Awards, otto Bafta e un Tony per il palcoscenico, di cui era una delle massime esponenti nel Regno Unito e nel mondo. Ha vestito i panni, fra cinema e teatro, di Virginia Woolf e Desdemona, recitato per Steven Spielberg e Franco Zeffirelli e in adattamenti di Agatha Christie. Eppure il suo ruolo più famoso rimarrà probabilmente quello della professoressa nonché vicepreside di Hogwarts Minerva McGranitt nella saga di, dove è apparsa in tutti gli ottoa eccezione del settimo.