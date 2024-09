Giovanni Caccamo incontra il Maestro Arnaldo Pomodoro | Così costruiamo ponti tra le arti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano – “Anche nella musica ci vuole una piccola dose di follia per osare ed è quella che accomuna noi scultori ai musicisti” assicura. La scintilla del ciclo d’incontri “Orizzonte – Parole, immagini e musica per edificare il futuro”, sta proprio in quel frammento di sognante sconsideratezza. Una serie di faccia a faccia organizzati dalla Fondazione intitolata allo scultore delle sfere di bronzo per trasformare i luoghi della sua creatività “in una sorta di laboratorio culturale aperto, in cui diffondere l’arte in tutte le sue forme” spiega, nei suoi panni di curatore dell’iniziativa, che dopo Ornella Vanoni, Patty Pravo, Riccardo Zanotti, prosegue il suo cammino ospitando Caterina Caselli il 3 novembre, Roberto Bolle il 20 e la coppia Claudio Santamaria-Francesca Barra il 5 dicembre.