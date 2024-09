Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pechino, 27 set – (Xinhua) – Laha contribuito in modo significativo alla rispostaal cambiamento climatico e alla trasformazione verde, grazie a uno sviluppo a “salto di rana” della sua industria delle nuove energie, ha dichiarato undell’amministrazione energetica del Paese. Pan Huimin, vice direttore del dipartimento per le nuove energie e per le energie rinnovabili dell’Amministrazione nazionale dell’energia, ha formulato queste dichiarazioni nel corso dell’ottavo episodio della China Economic Roundtable, una piattaforma di conversazione per tutti i media organizzata dall’agenzia di stampa Xinhua. L’episodio e’ stato trasmesso oggi. Pan ha dichiarato che, grazie agli sforzi dellaper lo sviluppo dell’energia pulita, nel 2023 le emissioni di anidride carbonica si sono ridotte a livellodi circa 3,25 miliardi di tonnellate.