Agricoltura | Lollobrigida ' Fi ritira interrogazione? Grazie governo e coalizione uniti' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Siracusa, 26 set. (Adnkronos) - "Si parlava di tante criticità tra noi e Forza Italia, invece i rapporti sono eccezionali, come al solito, quindi immagino che i colleghi abbiano ritenuto che i chiarimenti ricevuti nel tempo siano stati chiari e sufficienti e che l'non aveva un gran senso. Quindi, li ringrazio per averlata, altrimenti avremmo risposto come sempre. Lo faremmo volentieri, perché a prescindere dallo strumento, il segnale politico che Fi ha voluto dare, evidentemente, è che c'erano tanti chiacchieroni sui giornali e nei salotti che raccontavano una cosa diversa da quella che è. Questoè unito, questa maggioranza è unita e sta lavorando bene. Finché il popolo vorrà governerà l'Italia a prescindere da quello che si dice nei salotti o sui giornali".