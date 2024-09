Ciclismo La Ruota d’oro di Terranuova parla russo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2024 – Folla ed emozioni per la classica "d'oro", classica internazionale riservata ai puri dele che ha visto alla partenza il meglio del dilettantismo attuale. Ieri, sull'oramai storico traguardo di Viale Europa aha avuto la meglio ilRoman Ermakov della Ctf, che ha regolato allo sprint altri nove compagni di fuga. Gara contrassegnata da una lunga azione al km 22 di corsa con 13 coraggiosi attaccanti in cerca di gloria sulle nervose strade del Valdarno aretino. Dei 13 rimanevano poi in 9 atleti e la situazione alla campana dell'ultimo giro vedeva gli immediati inseguitori a una trentina di secondi. Prima del duro strappo di Monticello ecco il ricongiungimento: Crescioli tentava l'attacco sulla breve salita del Valcello della Cicogna ma veniva prontamente stoppato dopo poche centinaia di metri da altri 9 corridori.