Beatrice Borromeo da Dior gonna con spacco da 3 800 euro e stivaloni neri

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2024)catalizza l’attenzione alla Paris Fashion Week durante la sfilata di. La moglie di Pierre Casiraghi indossa un look grintoso cona portafoglio e, che appartiene alla collezione autunno inverno 2024 della maison francese di cui è brand ambassador.alla Paris Fashion Week Quandoarriva agli eventi di, tutte le altre ospiti vengono messe in ombra. È accaduto anche lo scorso anno, sempre in occasione della Paris Fashion Week di settembre. Allora era accompagnata da suo marito, Pierre Casiraghi e indossava un abito impalpabile, molto bon ton. Nel 2024 invece è arrivata sola alla sfilata, indossando un outfit decisamente rock per il suo stile molto più pacato, ovviamente interamente firmato. Fonte: IPAdaalla Paris Fashion Week, In aggiornamento