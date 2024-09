Influenza 2024 si annuncia come la peggiore degli ultimi 10 anni | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano, 24 settembre– Non ci saranno più le stagioniuna volta ma lei torna sempre puntuale con “amici” del clan. "L'e i virus respiratori girano il mondo e, salvo Covid che non ha ancora una stagionalità decisa, seguono le condizioni meteo: in Australia per esempio è appena finita la stagione ed è stata particolarmente intensa, la seconda10valore complessivo" derivato dal mix di patogeni invernali. "Considerando questo e considerando la nuova variante Covid, XEC, che si inserisce nel quadro, le previsioni - che ovviamente poi andranno aggiornate sulla base dell'andamento meteorologico - ci fanno pensare che quest'anno saremo più o meno sui valori dello scorso anno e probabilmente dobbiamo aspettarci valori superiori a 14,5 milioni, o 15 milioni, di casi".