Serie A dopo il derby oggi l’ultimo posticipo della quinta giornata

(Di lunedì 23 settembre 2024) LadiA per l’Inter è diventata molto negativa, avendo perso in maniera terribile ilall’89’ contro il Milan. La classifica non è certo bella epuò ulteriormente peggiorare dal. Questo perché, se l’Atalanta dovesse battere il Como ultimo assieme al Cagliari, effettuerebbe a sua volta il sorpasso.A 2024-2025 – 5ªAtalanta-Como lunedì 23 settembre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Cagliari-Empoli 0-2 33? Colombo, 49? Esposito Verona-Torino 2-3 10? Sanabria, 12? Kastanos (V), 33? Zapata, 79? Adams, 93? Mosquera (V) Venezia-Genoa 2-0 63? Busio, 85? Pohjanpalo Juventus-Napoli 0-0 Lecce-Parma 2-2 32? Dorgu, 59? Krstovic, 93? Almqvist (P), 96? Hainaut (P) Fiorentina-Lazio 2-1 41? Gila (L), 49? rig., 90? rig.