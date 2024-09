Berlino polizia insegue un ragazzino di 11 anni con la bandiera palestinese | la storia dietro il video diventato virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sta facendo il giro del mondo un breve filmato girato durante la manifestazione pro Palestina di sabato 21 settembre in Breitscheidplatz, a, alla quale hanno partecipato circa 300 persone. Nelsi vedono diversi agenti diinseguire un bambino che sventola una, tra le urla di altri manifestanti. Ilviene fermato dallae, riferisce la stampa tedesca, “preso in custodia per la sua tutela”. Secondo la Bild, il ragazzo, che ha 11, non è stato arrestato. Gli agenti sostengono di averlo fermato perché era rimasto solo in una manifestazione dove “erano stati commessi reati”, tra i quali “dalla proprietà , lesioni personali e esposizione di simboli di organizzazioni terroristiche“. È stato quindi portato via prima dell’arrivo del padre (circa un’ora e mezza dopo).