Classifica ospedali Newsweek 2025 le strutture italiane migliori al mondo per specialità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tra ialsono diversi quelli italiani che si posizionano tra i primi posti nellaper specializzazione. Secondo la quinta edizione della “World’s Best Specialized Hospitals”, la graduatoria stilata dalla rivista statunitense in collaborazione con il portale tedesco di analisi di dati Statista, lesanitarie del nostro Paese si piazzano infatti tra le prime 10 posizioni a livello internazionale in branche come la Ginecologia, l’Oncologia e la Pediatria.