Intervista ai nostri genitori | custodi di ricordi emozioni e tradizioni di famiglia

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 17 settembre 2024) Ci sono momenti nella vita in cui ci rendiamo conto che i legami più preziosi che abbiamo sono quelli familiari. I, mamma e papà, sono le nostre prime guide, le persone che ci hanno trasmesso amore, valori e lezioni di vita. Ma quante volte ci fermiamo davvero a conoscere la loro storia, i loro pensieri più profondi, le loropiù segrete? Spesso ci accorgiamo troppo tardi di non aver fatto quelle domande che ci avrebbero permesso di scoprire chi sono stati davvero, oltre il ruolo di. Ie le storie della nostrasi perdono come sabbia che scivola tra le dita. Le ricette della nonna, quelleche solo il papà sapeva portare avanti, i racconti di una vita vissuta intensamente, diventano solo memorie sbiadite.