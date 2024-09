Una giornata storica per gli scacchi italiani

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Poter dire: io c’ero. Io c’ero quando Lorenzo Lodici vinse contro Anish Giri, super-GM tra i primi 25 al mondo. Io c’ero quando l’Italia sconfisse l’Olanda tenendo in panchina il suo numero 1, Daniele Vocaturo. C’ero, me lo ricordo, quando Luca Moroni, in secondaera, perdeva da Jorden van Foreest ma al suo fianco, in prima, Lodici accumulava un vantaggio decisivo fin dalla ventesima mossa. E accendeva la speranza. Sulle due ultimeere, il computer dava in leggero vantaggio i forti olandesi. Ma il vantaggio bisogna concretizzarlo. E io c’ero quando, a sorpresa, era Francesco Sonis a mandare verso la promozione un inarrestabile pedone, costringendo Max Warmerdam alla resa, mentre Sabino Brunello, in posizione confusa, dimostrava ancora una volta la sua forza in Zeitnot e batteva l’esperto Erwin L’Ami.