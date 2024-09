L' Italia ha avuto successo | Starmer elogia Meloni sui migranti sinistra in tilt

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Basta trucchi. Questo governo affronterà le bande di trafficanti che commerciano oltre frontiera le vite di uomini, donne e bambini": il premier laburista britannico Keirlo ha scritto in una nota diffusa da Downing Street prima dell'incontro a Roma con la presidente del Consiglio Giorgia. Un incontro incentrato proprio sul controllo dell'immigrazione illegale con un confronto anche sull'accordo frae Albania per l'accoglienza di richiedenti asilo. "Nell'ambito della visita Keirdiscuterà con il primo ministro Giorgiadeldel suo Paese nella lotta all'immigrazione irregolare - si legge ancora nella nota -. L'ha registrato un calo del 60% della migrazione irregolare via mare nell'ultimo anno grazie ad una rigorosa applicazione delle norme e alla cooperazione internazionale".