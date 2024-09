La sanguinaria lotta tra umani e succubi | Star Comics presenta LILI-MEN

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’autunno disi prepara a farsi più tenebroso con l’arrivo di-MEN, il nuovo seinen che farà la gioia di tutti gli appassionati di combattimenti cruenti, trasformazioni inquietanti e body horror. Una delle serie di punta della rivista Young Magazine di Kodansha,-MEN si è da subito fatto notare dai lettori giapponesi grazie al suo mix di azione brutale e atmosfera sinistra. In un ospedale misterioso, numerosissimi ragazzi e ragazze sono ricoverati perché più deboli e gracili delle persone comuni. Per curare questa loro condizione, vengono sottoposti a continui, strani esperimenti per potenziare il loro fisico. Ma alcuni di loro notano presto che c’è qualcosa di profondamente sbagliato e sinistro nella loro condizione. Non sanno ancora che l’ospedale è una struttura di ricerca dei, una specie che impiega gli essericome veri e propri semenzai.