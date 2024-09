Golfo dei Poeti Cup Lo spettacolo della vela

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tutto pronto per la seconda edizionedeiCup’, la manifestazione velica organizzata dal Comitato dei Circoli Velici delSpezia da sabato 21 a domenica 29 settembre. L’inaugurazione avverrà alle 10.30 con il taglio del nastro nel villaggio dell’evento allestito a Calata Paita. Cuoremanifestazione saranno, come di consueto, le attesissime regate. Sabato 21 settembre la ’Fiorillo Young’ riservata ai giovanissimiclasse Optimist, che gareggeranno in fregio alla passeggiata Morin. Domenica 22 settembre sarà la volta del 54esimo Trofeo Michele Fiorillo. Nella serata di venerdì 27 settembre, sempre a frontepasseggiata Morin, si esibiranno gli agili scaficlasse Meteor. Sabato 28 settembre si entrerà nel vivo con il Trofeo Marina Nord, riservato alle imbarcazioni stazzate.