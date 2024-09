Allarme supermercati ritirati molti lotti di questo prodotto | cosa fare se li hai acquistati

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 13 settembre 2024) Negli ultimi giorni, è stato emesso un gravesanitario riguardante il consumo di insalate in busta a causa della contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio che può causare gravi infezioni. Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro immediato di numerosidi insalata confezionata di 19 diversi marchi, venduti pressoin tutta Italia. La misura preventiva si è resa necessaria per evitare rischi per la salute pubblica per la possibile contaminazione di Listeria, specialmente per le categorie più vulnerabili come anziani, donne incinte e persone con un sistema immunitario indebolito. Listeria, foto Ansa – VelvetMagIl rischio della Listeria La Listeria monocytogenes è un batterio che può causare la listeriosi, una malattia potenzialmente grave se contratta da individui sensibili.