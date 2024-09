Il presidente del Panathlon club Angelo Spagnuolo C’è anche un po’ di Pesaro nei successi alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) La forza, la simpatia e la determinazione di Assunta Legnante e la freschezza e la tenacia di Giulia Ghiretti hanno incantato il pubblico delledi Parigi. Caratteristiche che avevano già colpito i soci delche nei mesi scorsi hanno avuto occasione di conoscere le due atlete, che sono state ospiti di due serate organizzate dalguidato da. "Dopo l’incidente sul trampolino elastico in cui ho perso l’uso delle gambe ho iniziato a fare riabilitazione in acqua, e per la prima volta mi sono sentita libera di muovermi. È stato così che ho deciso di iniziare a nuotare. – aveva raccontato ai soci della nuotatrice Giulia Ghiretti, fresca vincitrice a Parigi 2024 della medaglia d’oro nei 100 metri rana SB4, non nascondendo tutta la sua voglia di competere ai massimi livelli –.