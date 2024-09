Pluto Tv lancia il nuovo canale Fifa+

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 10 settembre 2024)Tvil. Unimperdibile per gli amanti del grande calcio. Il calcio dei protagonistiTV, leader mondiale nella televisione in streaming gratuita FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), annuncia il lancio delin diversi mercati, incluso quello italiano.offre ai tifosi un accesso esclusivo alle emozioni, alle storie e alla magia del calcio mondiale. Ilpropone una vasta gamma di contenuti dedicati ai fan del calcio: dai documentari alle serie originali, alle repliche integrali delle partite storiche, passando per i momenti più emozionanti della FIFA World Cup e della FIFA Women’s World Cup. Con uno sguardo esclusivo sui momenti chiave che hanno fatto la storia del calcio, ilinvita a rivivere le grandi emozioni del passato e scoprire nuovi dettagli sullo sport più amato del mondo.