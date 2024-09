GF perché Perla Vatiero scartata come opinionista | la verità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Manca ormai poco all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello e nel frattempo alcuni dettagli importanti rimangono ancora avvolti nel mistero. Se da un lato è confermata la conduzione di Alfonso Signorini e il ritorno di Cesara Buonamici, dall'altro ci sono nuove indiscrezioni che scuotono il pubblico del celebre reality show di Canale 5. Una delle principali novità riguarda Beatrice Luzzi secondadel GF, la cui conferma avverrà nella puntata di Verissimo in onda sabato 7 settembre 2024 su Canale 5. Inoltre pare che Cesara Buonamici non sia al settimo cielo dopo aver saputo di questa notizia.: perchè è stata preferita Beatrice LuzziIn parallelo, emergono rumors su, altro nome che era stato ventilato per il ruolo di