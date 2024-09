FOTO | Il nuovo logo di SmackDown in vista dell’approdo su USA Network

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 6 settembre 2024) Come sappiamo, in virtù dei nuovi accordi con itelevisivi, Raw sbarcherà su Netflix a partire dal prossimo gennaio,approderà su USA(dove attualmente va in onda Raw) e NXT andrà su CW. Il passaggio dello show blu sulè fissato per il 13 settembre e la WWE sta già pensando di mettere in piedi un grande show. Emerge ora il. SD su USAè in procinto di passare su USAdove resterà per i prossimi 5 anni. Dando uno sguardo al sito web dell’emittente emerge il rinnovatodello blu del venerdì sera. Si tratta di un design leggermente “ricurvò” rispetto a quello “classico” che conosciamo. Qui sotto l’immagine.