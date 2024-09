Megayacht si scontra con altra mega barca | boato sentito fino a riva

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un curioso incidente nautico ha attirato l’attenzione nella baia di Bodrum, in Turchia, quando il“Ice”, un’imponente imzione da 127 milioni di dollari appartenente all’oligarca russo Suleiman Kerimov, è entrato in collisione con un’, il motor yacht “A.Mey”. L’incidente è avvenuto a causa di un guasto ai timoni del grande yacht, lungo ben 90 metri, che ha reso impossibile evitare lo scontro. Il rumore dell’impatto è stato avvertito, e i video dell’accaduto hanno rapidamente fatto il giro dei social media, diventando virali. Nonostante l’importanza dei danni subiti dalle imzioni, fortunatamente non si registrano feriti tra i passeggeri o l’equipaggio.